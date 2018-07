“That’s amore” – Concerto dedicato ai duetti d’amore

Prima assoluta del concerto “That’s amore” dedicato ai duetti d’amore: da Mozart a Buscaglione, dal repertorio di Liza Minnelli e Frank Sinatra ai musical più famosi, fino a Fabrizio De André e Leonard Cohen. Ne sono interpreti l’Ensemble Dodecacellos con le voci soliste di Matteo Peirone (basso) e Linda Campanella (soprano).

Il progetto è una nuova produzione che, grazie alla versatilità dell’inedito ensemble, esplora con elegante disinvoltura repertori diversi della storia musicale italiana e americana, compiendo divertenti salti cronologici, frutto di sorprendenti ma motivate associazioni.

La serata si conclude con un brindisi e lo spettacolo ulteriore offerto dai fuochi d’artificio, tradizionale appuntamento savonese dell’ultimo sabato di luglio, spettacolo pirotecnico di cui si gode un’eccellente visione dalla cittadella della fortezza.

“L’amore non muore mai” è il titolo della stagione estiva 2018 dell’Opera Giocosa, unico teatro di tradizione della Liguria. Dedicata alla gioia, al divertimento, alla fantasia, al sorriso e alla passione, è concepita come una festa della musica, una sferzata di energia da condividere con il pubblico in uno dei luoghi più affascinanti della città, la Fortezza del Priamar, imponente complesso monumentale affacciato sul mare.

La stagione, diretta da Giovanni Di Stefano, è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Liguria – Assessorato alle Politiche giovanili e culturali con il sostegno della Fondazione “Agostino De Mari” e la sponsorizzazione principale di IREN.