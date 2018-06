Terza edizione della Notte Romantica nei Borghi Più Belli d’Italia, che si svolgerà il sabato successivo al solstizio d’estate. Evento nazionale organizzato dall’associazione dei borghi, lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, facendo registrare circa 1 milione di visitatori e in soli tre anni si è rivelato uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Via libera alla creatività e alla fantasia per celebrare l’amore in una serata magica in cui riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricchissimo programma di manifestazioni, iniziative ed eventi: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, vari concorsi e tanto altro, l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti: la degustazione nei ristoranti del dessert Pensiero d’Amore, appositamente creato per la manifestazione dalla chef stellata Valeria Piccini, e l’ormai tanto atteso bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative.

Inoltre anche quest’anno saranno proposti un challenge Instagram, denominato #BorgoRomantico2018, e un concorso di poesia, che nelle precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito. Basti pensare che sul profilo Instagram de I Borghi Più Belli d’Italia lo scorso anno sono state “taggate” ben 5mila immagini, più di mille proprio durante la Notte. Le immagini sul social network hanno totalizzato più di 6 milioni di visualizzazioni nel mondo.

Quest’anno la Notte Romantica si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, in Francia e in Vallonia (Belgio). Le tre associazioni Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus Beaux Villages de France e Les Plus Beaux Villages de Wallonie, che aderiscono alla Federazione Mondiale Les Plus Beaux Villages de la Terre, hanno accolto con entusiasmo l’invito del presidente italiano Fiorello Primi a celebrare la Notte Romantica anche nel loro Paese, con l’auspicio che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutte le nazioni europee.

A Finalborgo il programma prevede il 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, il concerto dell’Accademia Musicale del Finale alle ore 21:15 presso i Chiostri Santa Caterina, diretto dal maestro Scarlata.

Il 22 giugno va in scena alle 21:30 la “Carmen”, spettacolo lirico teatrale eseguito dal Teatro Blu (biglietto euro 12, ridotto euro 10). Dalle ore 18 è allestita la Fiera del Disco in piazza Garibaldi fino al 24 giugno, sempre dalle ore 18.

Il 23 giugno Notte della Musica Romantica con le arpe per le vie del borgo dalle ore 19 e lo spettacolo musico teatrale “Giulietta e Romeo” presso i Chiostri alle 21:30 (biglietto euro 12, ridotto euro 10) a cura del Teatro Blu.