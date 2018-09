“Terra Inquieta” – L’inquietudine della Terra nelle diverse declinazioni

Valerio Massimo Manfredi, 76 anni, storico, archeologico, conduttore televisivo e scrittore di fama internazionale, riceve il Premio Inquieto dell’Anno, ideato dal Circolo degli Inquieti di Savona e giunto alla ventunesima edizione. Succede a Dacia Maraini. Per l’edizione 2018 il premio e l’evento “Terra Inquieta”, che prevede numerose iniziative collaterali, torna nella sua antica e originale location, i Chiostri Santa Caterina a Finalborgo. Tema portante degli appuntamenti che si terranno il 21, 22 e 23 settembre e il 5, 6 e 7 ottobre è appunto l’inquietudine della Terra nelle possibili e diverse declinazioni.

Il tema “Terra Inquieta” verrà declinato attraverso appuntamenti che toccano l’arte con la mostra “Arte e Metamorfosi” (Sala delle Capriate fino al 28 ottobre), dove saranno esposte 44 opere appartenenti ad artisti operanti tra la fine ‘800 e i giorni nostri che hanno utilizzato i frutti della terra per le loro espressioni artistiche: argilla, bronzo, ferro, marmo, vetro.

In esposizione opere, fra gli altri, di Martini, Cuneo, Fontana, Berzoini, Capogrossi, Fabbri, Nebiolo. Scopriremo poi la capacità tutta umana di rendere fertili zone di deserto come sta facendo Israele, attraverso un incontro con Bruno Gazzo, presidente dell’Associazione Amici d’Israele sul tema ‘Terra Inquieta. Israele, il deserto fiorito’ (21 settembre). L’ultimo appuntamento del giorno sarà quello con la musica jazz e il concerto del DeRue Quartet: una musica, quella jazz che dichiaratamente sposa nella sua stessa forma l’inquietudine”.

Il 22 settembre ci sarà l’occasione di incontrare Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, a cui andrà il Premio Inquietus Celebration e che converserà sul tema “Sacro, mistero e aldilà della terra del Nilo”. Un’occasione unica di confronto con uno dei massimi studiosi di egittologia. Christian Greco guidato da un’idea di cultura internazionale e innovativa, aperta a sperimentazioni e per tutti, ha rivoluzionato il modo di fruire dei musei e della storia e delle storie raccontate dagli oggetti in essa contenuti.

Il 23 settembre di “Terra Fragile” tratterà la geologa Silvia Metzeltin nell’incontro “L’Antropocene Esiste”, ovvero del periodo di storia della Terra in cui gli umani hanno influenzato in modo significativo gli ecosistemi, e Alessandro Grillo, inquieto arrampicatore, che Ugo Frascherelli intervisterà sul tema “Terra da Scalare”.

Un altro appuntamento importante è quello legato alla ‘Terra Libera’ il 5 ottobre, giornata dedicata alla terra liberata dalle mafie grazie a LIBERA, l’associazione di Don Ciotti – Inquieto dell’Anno 2008 – che sarà presente a Finale attraverso Raffaella Conci responsabile della Cooperativa Sociale “Terre Joniche – Libera Terra” che incontrerà gli studenti degli Istituti Superiori Migliorini e Issel di Finale. L’incontro sarà al mattino con i giovani e verrà replicato alle 15 per la popolazione. Gli studenti dell’Alberghiero Migliorini poi, offriranno, con l’aiuto di COOP Liguria che fornirà le materie prime provenienti da terre liberate dalle mafie, un buffet “etico”.

Incontreremo poi il filosofo Massimo Angelini che ci parlerà di ‘La Terra e la forma umana della bellezza’ dove il concetto di bellezza verrà analizzato e portato all’umano. La giornata di ‘Terra LIbera’ si chiuderà con lo spettacolo teatrale ‘Il mare a cavallo’ con Antonella Delli Gatti nei panni di Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato.

Il 6 ottobre la giornata sarà invece dedicata alla VI edizione del Premio Gallesio e al progetto ‘Api di una terra inquieta’ che vedrà attività dedicate alle api, in particolare rispetto al loro valore per la salvaguardia della biodiversità. Il pubblico potrà conoscere esponenti della ricerca scientifica e dell’apicoltura e il loro lavoro sul territorio e nell’ambito di progetti dal respiro internazionale, nello specifico rivolti all’area mediterranea.

Molti gli appuntamenti sin dal mattino: mostra a cura del Museo dell’Apicultura dell’Abbazia Benedettina di Finalpia, laboratori e attività didattiche aperte a tutti come degustazione e analisi sensoriale di diverse qualità di mieli a cura di Apiliguria e ALPA Miele, corso di avvicinamento all’apicoltura con una parte pratica in apiario, di smielatura di un favo. Al pomeriggio il dottor Claudio Porrini dell’Università di Bologna, la dott.ssa Monica Vercelli, rappresentante di Fed Apimed e docente presso l’Università di Torino e Fabrizio Zagni, tecnico apistico di Apiliguria, terranno una conferenza sul tema ìIl valore dell’ape per la salvaguardia della biodiversità’. La giornata si chiuderà alle 21 con l’assegnazione del premio dedicato a Giorgio Gallesio, quest’anno assegnato alla la professoressa Elena Accati e al professor Angelo Garibaldi, docenti, botanici e agronomi.

Infine il 7 ottobre, alle ore 21 avremo la premiazione all’Inquieto dell’Anno, la manifestazione clou del Circolo degli Inquieti; quest’anno il premio va a Valerio Massimo Manfredi, archeologo, storico e scrittore. Molto noto al pubblico per aver condotto con successo i programmi televisivi Stargate – linea di confine e Impero, Manfredi è attualmente presente in libreria con Quinto Comandamento, il suo ultimo libro uscito ai primi di settembre, ambientato in quella terra inquieta che è stato il Congo dopo la liberazione dal colonialismo belga nei primi anni 60.

Tema quanto mai attuale e scottante che serve a gettare una luce su sconvolgimenti che sono ancor oggi il frutto di conflitti feroci causa di tante migrazioni che trovano sulle nostre sponde una dolorosa tappa. La serata, condotta da Francesco Cevasco, giornalista del Corriere della Sera, vedrà Valerio Massimo Manfredi a colloquio con il poeta imperiese Ito Ruscigni. Infine gli attori Eleni Molos e Luca Mauceri chiuderanno ‘Terra Inquieta’ con lo spettacolo ‘Perchè le navi hanno un’anima’ tratto dai testi letterari dell’Inquieto dell’Anno 2018”.