“Suoni itineranti dalle terre del Mediterraneo”

Il Comune di Celle Ligure organizza per il pomeriggio del 28 dicembre l’esibizione itinerante del quartetto dell’Orchestra Bailam alle ore 15:30 ai Piani di Celle per poi trasferirsi alle 16:15 nel centro storico. La genovese Orchestra Bailam Ensemble propone uno spettacolo – concerto caratterizzato da un originale repertorio rigorosamente acustico, influenzato dalla musica klezmer, dalle sonorità balcaniche, greco turche e arabe.

Il nome della band si ispira non a caso alla parola genovese “bailamme”, cioè caos, confusione, incroci di voci che si sovrappongono tra loro, proprio ad indicare le numerose contaminazioni multietniche che subiscono le loro sonorità. La formazione nasce nel 1989 e si fa conoscere nel corso degli anni al grande pubblico grazie soprattutto all’originalità, alla dinamicità, alla comunicabilità delle loro performance.

L’attività del gruppo si sviluppa in diverse direzioni: hanno musicato e recitato in diversi spettacoli teatrali (“ButterflyBazar,” e “Moka Cabaret” in collaborazione con il teatro della Tosse), collaborato con i Cavalli Marci, preso parte al film “Tandem” con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglou e suonato in moltissime rassegne musicali klemzer sia in Italia che in Europa. Nel 2005 si esibisce in Russia, Francia, Crimea e Siberia come rappresentante per la promozione culturale della città di Genova “Città della cultura europea” 2004.

L’orchestra ha pubblicato 5 album: “Mamma li turchi” (‘91), “Bailamme”(‘01), “Non occidentalizzarti”(‘06), “Lengua Serpentina”(‘07), cd di ricerca sulla sulla canzone genovese che riscuote grande successo tra il pubblico e la critica. Nel 2009 esce il cd-dvd live “Harem Bailam”, registrazione del concerto – spettacolo dal vivo “Harem”, ricco di ospiti come Marco Beasly, Eyal Lerner, Roberta Alloisio, Marco Fadda e molti altri.

Franco Minelli – chitarra

Edmondo Romano – clarinetto

Roberto Piga – violino

Julyo Fortunato- fisarmonica, baglama