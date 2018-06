“Street Work Out” – Giornata di Art & Fit

“Per una migliore e inconsueta fruizione del MuDA, che prosegue le nostre politiche culturali in tema di diffusione e conoscenza del nostro territorio, abbiamo pensato di abbinare lo sport all’arte. Un’ora di allenamento aerobico alternato a brevi spiegazioni in diretta, attraverso la mia voce, per presentare la storia dei luoghi ed alcuni inediti racconti”. Questa è la descrizione data dal vicesindaco Nicoletta Negro all’evento in programma ad Albissola Marina, il nuovo format che unisce arte e sport non poteva che trovare casa nel MuDA albisolese.

Dopo la data unica proposta nel 2017 da Barbara Sciolla e Danilo Coppola, che ha riscosso notevole successo, per questa estate le date di Art & Fit in programma diventeranno tre (sempre di domenica):

24 giugno centro storico e Fornace

29 luglio Passeggiata degli Artisti

26 agosto Casa Jorn

Così gli organizzatori: “Grazie all’assessore e vicesindaco Nicoletta Negro le bellezze artistiche di Albissola non avranno più segreti. Il percorso vedrà l’alternarsi di base di walking dinamico e postazioni di fitness tra musei, chiese e monumenti. La partecipazione, al costo di 15 € prevede una t-shirt in omaggio e in ricordo dell’evento”.

Ritrovo in piazza del Popolo dalle ore 17:45 per l’accredito

Chiusura iscrizioni una settimana prima di ciascun evento