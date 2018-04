“StrAlassio” gara podistica non competitiva per la C.R.I.

Domenica 20 maggio la Croce Rossa Italiana di Alassio, in collaborazione con L’Atletica Run di Finale Ligure e con il patrocinio del Comune di Alassio, organizza la 10° edizione della “StrAlassio” per la Croce Rossa Italiana.

Una gara podistica non competitiva di 7km, un percorso cittadino e panoramico aperto a tutti, con partenza alle ore 9.15 dal Muretto di Alassio.

Informazioni e iscrizioni: sul posto dalle ore 7:00 fino a 15 minuti dalla partenza.

Quota d’iscrizione: Adulti € 10 – Bambini fino ai 10 anni € 5 – Ritrovo Piazza del Comune di Alassio

Premiazione alle 11.30 presso la sede di partenza, premi in natura.

Le quote d’iscrizione e le eventuali offerte raccolte durante la manifestazione verranno utilizzate per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitario.