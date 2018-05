Avrà come argomento principale il restauro del ponte monumentale di san Sebastiano la conferenza in programma per venerdì 1 giugno presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal.

L’ingegner Filippo Bonfiglietti presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “Storia e restauro del ponte di san Sebastiano a Loano”, che ripercorre le varie fasi della storia della struttura che scavalca il torrente Nimbalto, dalla sua costruzione al posizionamento della statua dedicata al santo, dal crollo dell’edicola avvenuto nel 2013 al complesso intervento di restauro che ha interessato il viadotto, l’edicola e la statua. Senza dimenticare un excursus sulla viabilità seicentesca del ponente savonese.

Interverrà il sindaco Luigi Pignocca. Il convegno gode del patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano.