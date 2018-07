Stefano Zecchi presenta “Paradiso Occidente”

Il professor Stefano Zecchi presenta la sua ultima fatica letteraria “Paradiso Occidente”, ed. Mondadori. Saggio filosofico ma anche pamphlet irriguardoso nei confronti del “politicamente corretto”, Paradiso Occidente ci invita a una riflessione sul destino della nostra civiltà e dei suoi valori, per superare le paure e restituirci uno sguardo finalmente aperto alla speranza.

Occasum, “terra della sera”, è questa la radice del termine “Occidente”, il suo senso profondo, nel quale sembra compiersi un destino ineluttabile. La grande filosofia del Novecento ha evocato questo destino come un inesorabile tramonto della nostra civiltà, un tramonto che, però, non ha mai conosciuto la notte, divenendo una lunga, interminabile decadenza. E tuttavia, questo Occidente in declino ha diffuso nel mondo i suoi modelli di vita, ha colonizzato senza essere colonizzatore: migliaia di persone, oggi, fuggono dalle proprie terre per venire a vivere da noi.

Perché l’Occidente è visto come un paradiso: sarà anche mediocre, senza quelle tensioni utopiche e quelle energie progettuali che un tempo ha conosciuto, ma chi si guarda intorno non trova di meglio di questo pur modesto paradiso. Ha senso salvarlo dalla notte in cui può definitivamente sprofondare la sua cultura? Come proteggerlo dall’attacco dei fondamentalismi? C’è ancora una bellezza che sia testimonianza della nostra umanità? Può l’altra notte – quella d’Oriente, le “mille e una notte” dimenticate nei secoli, dove risuona l’eco dei versi del poeta, dove tutto ritorna all’origine, al mistero, simbolo d’incontro meraviglioso tra civiltà – comunicare un senso ancora valido e fondante per noi?

Sono domande a cui Stefano Zecchi risponde ripercorrendo in particolare i temi che hanno segnato la cultura europea del XIX e del XX secolo e sui quali è opportuno ricominciare a interrogarsi. In dialogo con Nietzsche, attraverso le tesi di Oswald Spengler sulla decadenza delle civiltà, le riflessioni di René Guénon sull’Oriente, gli scritti di Martin Heidegger sul dominio della tecnica nell’epoca del nichilismo, nonché la rilettura di alcune tra le opere fondamentali della letteratura occidentale, Paradiso Occidente affronta le grandi questioni della contemporaneità.

La globalizzazione economica che cancella ogni diversità, il multiculturalismo che impone l’accettazione acritica di valori estranei alla nostra tradizione, il decadimento della bellezza ridotta a mero gusto personale, il venir meno di principi trascendenti che dà all’uomo l’illusione di oltrepassare i limiti della propria condizione, il potere assoluto conferito alla ricerca scientifica.

E ristabilisce un dialogo originale e fruttuoso con un’epoca oggi forse inattuale: il Romanticismo, la sua arte e la sua filosofia, un’idea di civiltà densa di energia progettuale e di tensione utopica che presto la nascente società di massa avrebbe spazzato via, aprendo così le porte a una lunga, interminabile decadenza.