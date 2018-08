Stefano Conti incontra i lettori

Un professore universitario annuncia di aver rinvenuto in Turchia ciò che molti hanno cercato invano: la tomba di Giuliano l’Apostata, l’imperatore filosofo. Ma il sepolcro è vuoto e l’archeologo viene trovato morto subito dopo la clamorosa scoperta. Parte da qui il viaggio di Francesco Speri, un impiegato di banca con la passione per la storia romana, che si ritrova al centro di un mistero indecifrabile.

Aiutato da Chiara, amante della storia dell’arte, e ostacolato dai seguaci di un’organizzazione pagana, Francesco indaga tra codici cifrati e siti antichi alla ricerca dell’Apostata. Ma niente è come sembra lungo la strada verso l’ultima dimora dell’ultimo imperatore pagano.

Il romanzo sta riscuotendo notevoli consensi di critica e di pubblico e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Diploma d’Onore al Premio nazionale di Poesia e Narrativa Alda Merini, la Menzione d’Onore al Premio Letterario Residenze Gregoriane 2017 e il Premio Speciale della Giuria al Rende Book Festival.

Stefano Conti è uno storico e scrittore, ex professore di Storia Romana dell’Università di Siena. Da molti anni si occupa di Giuliano l’Apostata, scrittore, filosofo e ultimo imperatore pagano della storia romana. Dopo aver scritto due volumi accademici, ha pubblicato su di lui un romanzo giallo archeologico: “Io sono l’imperatore”. È attualmente impegnato in un tour promozionale in giro per l’Italia.