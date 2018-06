“Stazione di Mallare” – Modellismo ferroviario

“Mallare, stazione di Mallare”. Il treno è arrivato in stazione e riaprono le porte della sede dell’Associazione Fermodellisti Valbormidesi per il consueto appuntamento con le visite libere al Plastico di Mallare, mostra di modellismo ferroviario allestita e curata dalla locale associazione.

Sarà possibile visionare il plastico, che riproduce fedelmente la vecchia ferrovia litoranea nel tratto dei Piani d’Invrea tra Varazze e Cogoleto: iniziato nel 2007 è la fedele rappresentazione del vecchio tracciato della ferrovia in un tratto compreso tra due gallerie, documentato da vario materiale d’epoca e centinaia di fotografie scattate recentemente per riprodurre la zona con la massima cura possibile.

Verranno messi in circolazione sul plastico vari convogli di diverse epoche e sarà possibile vedere la costruzione in ottone, plastica o cartoncino, di alcuni oggetti paesaggistici, modelli ferroviari e autocarri. Oltre a materiale ferroviario saranno esposti anche diversi modelli di veicoli su gomma del secolo scorso, sempre in scala 1:87, con allestimenti di vario tipo, costruiti e verniciati a mano con la massima cura dei dettagli per una riproduzione il più fedele possibile all’originale.

Sarà inoltre possibile visionare varia documentazione e oggettistica relativa alle ferrovie reali e al mondo modellistico, in parte donate da persone che seguono e apprezzano il lavoro dell’associazione.

Come ormai da tradizione chi lo desidera potrà far circolare i treni sia con funzionamento analogico sia digitale e tornare un po’ bambino.