“Stasera sono in vena” con Oscar De Summa

La Kronostagione prosegue con un focus sull’artista Oscar De Summa: due spettacoli serali, il 19 e 26 gennaio, intervallati da un laboratorio settimanale gratuito che l’attore e drammaturgo terrà per le giovani e i giovani presso la sede di Kronoteatro in via Enrico d’Aste 6.

“Stasera sono in vena”, scritto e interpretato da Oscar De Summa, prodotto da La Corte Ospitale in collaborazione con Armunia – Festival Inequilibrio, finalista Premio UBU 2015 come miglior novità italiana, vincitore Rete Critica 2016 come migliore spettacolo, testo vincitore del Premio Cassino Off e vincitore del premio Mariangela Melato 2017, è il secondo capitolo della “Trilogia della provincia”, preceduto da “Diario di provincia” e seguito da “La sorella di Gesù Cristo”, in scena allo Spazio Bruno venerdì 26 gennaio.

Uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso in cui l’artista racconta parte della propria adolescenza in Puglia negli anni ’80, gli anni in cui si è formata la Sacra Corona Unita, organizzazione che ha allargato i suoi settori di investimento scoprendo che il disagio umano è una delle cose che in assoluto rendono di più sul mercato.

Un racconto semplice sul piano – sequenza di una terra che decide di cambiare direzione e appropriarsi del proprio male. Si sorride delle vicende del protagonista dall’inizio alla fine, tranne che in alcune fratture che interrompono la narrazione e ci ricordano che quello di cui stiamo parlando è vero, è già successo e butta una luce sinistra sulla situazione di oggi: il mercato delle droghe performative, come la cocaina, genera introiti che superano il Pil di alcune nazioni europee.

Al termine si cenerà tutti insieme con il Dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto.

Posto unico € 15, studenti under 26 € 12

Biglietteria aperta martedì e sabato dalle 16 alle 19

Apertura botteghino Spazio Bruno ore 20:30