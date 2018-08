Tanta musica in una cornice di indubbio valore culturale: si tratta di “Stasera che FAI?”, un ciclo di appuntamenti organizzato presso la Casa del Console dalla Delegazione di Albenga e Alassio del FAI Giovani, il ramo under 35 del Fondo per l’Ambiente Italiano.

La proposta si articola in una visita alle mostre d’arte presenti nel museo, aperitivo e dj set.

È consigliata la prenotazione

Contributo 15 € (13 € per gli iscritti FAI)