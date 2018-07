Stardust Laser and Performers al Molo del Surf

Non ci si stanca mai a Varazze. Dopo la sveglia alle 6:00 del mattino con il Concerto all’Alba degli Archi all’opera del Teatro Carlo Felice di Genova il dinamico Assessorato al Turismo, cambia decisamente target con STARDUST, uno show che promette di riempire, dalle 20 all’una di notte, di luci e musica il Molo del Surf.

“Stardust, spiegano gli organizzatori, è un format per piazze e grandi location che prevede atmosfere di festa grazie alle musicalità dance anni ’90 /2000 e in cui si vedono esibizioni di performer di vario genere ed un laser show che vi lascerà a bocca aperta”.

“A Spasso Nella Dance 90/2000” è il Format Dance più ballato ed apprezzato della Riviera Ligure. Ormai consolidato, in questi 3 anni ha già fatto ballare e divertire migliaia di persone conquistandole nel cuore e nello spirito. Vanta un cast stellare con la Dj Resident Guest Elena Tanz e il nuovo inserimento per le piazze del gruppo live Discomania per passare all’animazione sempre a tema di Mischa Lecter e Kalelith Demonia con l’inserimento dei performers Warez Man e Beatrice

“Laser Show” uno scenario suggestivo, avveniristico dove la precisione dei raggi di luce determinano l’illusione di pareti e tunnel che sovrastano e circondano il pubblico, effetto nuvole, onde del mare grazie anche a utilizzo di macchine della nebbia preposte. Uno stato emozionale tra una selezione musicale appositamente studiata e figure laser con giochi di luci realizzati per emozionare grandi e piccini. Un effetto di grande impatto rimarcato dall’intervento delle fiamme

Elena Tanz è nata e vissuta in mezzo alla musica fin da bambina grazie all’emittente radiofonica del padre dove è stata cresciuti dai vinili formandone disciplina tempi e sentimento. Nel 2004 conobbe Gigi D’Agostino e si trasferì a Brescia per collaborare insieme a Lui nel suo team Artistico. Gigi è stata la figura piu influente nella sua consolidazione artistica oltre che un vero e proprio Maestro di Vita. Dopo svariati anni di collaborazione, tra cui l’esperienza radiofonica M2O, nel 2013 ha dato vita ad un progetto artistico tutto suo.

Nelle sue serate mescola Emozioni e Femminilità spaziando nella Musica dance dal 1990 fino ai giorni di oggi. Un viaggio tra ricordi e presente, tra cassa e melodia, tra struggenza e felicità. Dove è possibile non mancano mai i giradischi affiancati alla consolle digitale.

Discomania propongono uno show all’insegna della musica dance di tutti i tempi con grande dinamismo, coinvolgimento e professionalità, ingredienti fondamentali delle loro serate. Una band composta da sette elementi e due ballerine, che riproduce fedelmente dal vivo i mitici brani del periodo d’oro della discoteca arrivando con maestria ai successi dei giorni nostri passando in maniera inevitabile per la pop dance.

I DISCOMANIA si identificano nell’essenza della Disco Music ed è per questo che la loro espressione ‘Seventies’ arricchisce anche la Dance degli altri periodi, che peraltro ne è la naturale evoluzione. Ogni spettacolo è una festa esplosiva all’insegna del divertimento, del ballo e dell’intensità, fatto di esecuzioni precise ed incalzanti, scalette mixate, e un look accattivante e colorato rappresentativo di quel fantastico momento musicale.

La nuova stagione nasce con una grande ed unica prerogativa: quella di farvi divertire annullando ogni vostro freno inibitore! Coreografie accattivanti, cambi scenici repentini e grande passione sono gli ingredienti finali.