Stage di danza “It’s Cubania time”

È tutto dedicato alla musica e ai balli cubani lo stage che si terrà negli spazi della Danzeria di via Bartoli. Per i soci della struttura sarà l’occasione per lasciarsi coinvolgere nei più tradizionali ritmi caraibici, portati per mano da due maestri che arrivano da Cuba: Alexander Carbò, coreografo di fama internazionale, e Denise Torres, insegnante dei balli tradizionali cubani e ballerina della Carbò Company.

Dalle 15 alle 16 “Son” (livello open), dalle 16 alle 17 “Salsa cubana” (livello intermedio) e dalle 17 alle 18 “Men style e ladies style” (livello open).

Originario dell’Isola della Gioventù Alexander Carbò inizia a studiare danza classica e moderna all’età di dieci anni e scopre la passione per la danza afrocubana che lo porta a studiare a L’Avana presso l’Accademia Nazionale di Danza. Arriva in Italia nel 2001 e inizia la sua carriera come maestro di salsa, ballerino e coreografo. È protagonista in grandi eventi e congressi di salsa cubana, confrontandosi con i migliori ballerini internazionali, e partecipa a importanti trasmissioni televisive. A Frosinone ha la sua scuola di balli caraibici ‘ClaveyRumba’, dove impartisce lezioni di salsa, bachata, danze afro cubane, afro contemporaneo e rumba cubana. Di recente ha fondato la compagnia ‘Alexander Carbò y su Carbò Company’.

Denise Torres è insegnante e ballerina professionista. Originaria dell’Avana inizia a studiare danza all’età di 7 anni alla Casa de la Cultura e arriva in Italia nel 2011. Nel 2017 fonda la scuola di balli caraibici El Toque Cubano. Di recente è entrata a far parte della compagnia di Alexander Carbò come ballerina.