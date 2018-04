Stage di boxe da strada e lotta filippina

Per la prima volta ad Albenga, in esclusiva per la palestra Full Metal Club, si terrà uno stage di dirty boxing (boxe da strada) e dumog (standing grappling). L’evento sarà diretto da Francesco “Dog” Olonese, fondatore della Olonese Martial Arts, istruttore di functional training e attivo combattente nei famosi “gathering of the pack” dei Dog Brothers.

Definendosi un “libero divulgatore di concetti applicati al combattimento” continua a proseguire i suoi studi e le sue ricerche in vari campi marziali, soprattutto nel campo dello stick fighting, delle lame e del close combat – dirty boxing.

L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare i partecipanti alla scuola Olonese e i suoi principi: una grande occasione per poter arricchire il proprio bagaglio marziale.