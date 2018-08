Sserata di gala al Golf Club Albisola

Albisola Superiore. Giovedì 23 agosto serata di gala al Golf Club Albisola. Cena di alta cucina a cura del Varadrillo, con vini selezionati da maestri sommelier della FISAR a cui seguirà “Buenos Aires…mi amor!”, un concerto-racconto di Cinzia Bartoli e Loris Lombardo, che accompagneranno gli spettatori in un’atmosfera di sogno, tra gli ulivi del golf e le stelle.

Il programma è interamente dedicato alla musica argentina in duo per pianoforte e percussioni. Il percorso partirà da Gardel, primo importante compositore di tanghi argentini, passando attraverso L. Ramirez, Gustavino e Ginastera, compositori argentini del ‘900 della musica classica portena. E per concludere, l’importante presenza di Astor Piazzolla con i suoi tanghi più famosi ed anche la partecipazione di un brano della compositrice Eva Lopszyc, massima rappresentante della musica argentina attuale. Tutti i compositori sono nativi di Buenos Aires e si vuole, quindi, rendere omaggio ad un’importante epoca per la musica argentina nel mondo. Le percussioni di Loris Lombardo (che presenta anche composizioni originali) si uniscono alla perfezione al pianoforte, per questo repertorio in cui è prevalente la componente ritmica, con le struggenti melodie dei più famosi tanghi del secolo scorso.

L’evento è inserito nella rassegna “Nove”, dedicata alla gara “9 buche al tramonto” del giovedì, abbinata ogni giovedì ad un menu regionale differente, ai vini abbinati dai sommelier della FISAR e a musica selezionata dalla direzione artistica di Eliana Zunino.

Per informazioni e prenotazioni: 019489679, segreteria@golfclubalbisola.it.