“Spotorno in Jazz” – Ottava edizione

Torna l’ormai consolidata rassegna “Spotorno in Jazz” organizzata e ideata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Spotorno e dall’Associazione Culturale Nuovi Amici del Jazz, che ne cura la direzione artistica.

Il concerto d’apertura è affidato ad un gruppo internazionale, capitanato dal trombonista e cantante proveniente da Los Angeles Michael Steinman, che saprà regalarvi una serata indimenticabile all’insegna della buona musica con il suo quartetto Michael Steinman and The Angel City Players, composto da Sebastien Alquier (Marsiglia) al basso, Lionel Pellissier (Aix en Provence) alla batteria e dal pianista Mario Zara (Novara).

Venerdì 31 agosto si esibirà il Quintetto Gershwing, che proporrà un tributo al grande maestro George Gershwin. La formazione è composta da Mario Biasio al clarinetto, Emilio Costantini al sax baritono, Mario Zara al pianoforte, Stefano Solani al contrabbasso e Luca Roffino alla batteria.

L’ultimo concerto è all’insegna del jazz tradizionale, precisamente alla Rheinard e Grappelli, ed è affidato all’esperto gruppo piemontese Swing 4 Connection, che per l’occasione si avvale della partecipazione del clarinettista Paolo Dutto. Il Swing 4 Connection è formato dal bravissimo violinista Stefano Ivaldi, dal chitarrista Franco Ivaldi, dal contrabbassista Massimo Lafronza e dal batterista Alex Sorel.

In caso di maltempo i concerti si terranno nella Sala Palace in via Aurelia 121.