Sposami Wedding Solutions, terza tappa ad Albissola Marina

Il 20 e 21 gennaio, terza tappa del progetto Sposami Wedding Solutions a Villa Faraggiana ad Albissola Marina

Numerosi operatori Vi aspettano con tante sorprese legate al mondo del matrimonio:

– Degustazione di Finger Cocktail salati e dolci

– Spettacolo pirotecnico con musica (Sabato sera)

– Taglio della torta con effetti scenici pirici (Domenica sera)

e molto altro ancora…

Sposami nasce con l’idea di unire le forze di ciascun esperto di un settore specifico per creare, in sinergia, una rete di attività il più completa possibile, a cui i futuri sposi potranno decidere di appoggiarsi per tutto o solo per alcuni servizi.

Sarà offerta, gratuitamente, una serie di eventi, itinerante sul territorio della provincia di Savona, che permetterà al pubblico di conoscere ciò che ogni professionista è in grado di offrire con sfilate e spettacoli interconnessi gli uni agli altri perché SPOSAMI è novità, voglia di distinguersi ed emergere in un settore che merita la giusta professionalità, perché ogni matrimonio è unico e inimitabile.