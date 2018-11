“Sposami Tour 2018 – 2019” – Prima tappa

La prima tappa del tour “Sposami 2018 – 2019” inizia in grande stile in una location tutta da scoprire: La Spagnuola Gavotti in via Nizza 58 a Savona. Domenica 18 novembre dalle ore 10 alle ore 19 Sposami Wedding Solutions aspetta tutti i futuri sposi!

In palio due buoni del valore di 250 € (totale 500 €!) da spendere presso gli operatori presenti all’evento! Per gli sposi che sceglieranno il servizio Krea Catering per il loro matrimonio 2019, con un minimo di 100 invitati, in omaggio la Wedding Cake, la torta tradizionale eseguita dal mastro pasticcere con gusti a vostra scelta.

Partecipare conviene! Alle ore 18, poco prima dei fuochi d’artificio, le hostess sorteggeranno la coppia fortunata che vincerà i due buoni. A seguire lo spettacolo pirotecnico a cura di Fabrizio Valente Fireworks.

Per accedere gratuitamente all’evento e saltare l’accredito è altamente consigliato effettuare la registrazione sul sito e stampare il coupon che riceverete via e-mail da mostrare alle hostess all’entrata. Grazie alla registrazione avrete diritto al parcheggio gratuito in location.