“Spia spia non sia figlia di Maria” con i Passato Recente

Il gruppo di teatro canzone Passato Recente è in scena con lo spettacolo “Spia spia non sia figlia di Maria”, scritto e diretto da Nat Russo, con le voci di Franca De Benedetti e Andrea Tomasini e la chitarra di Renato Procopio.

La settima puntata del progetto “Alle radici del canto” sposta la sua scena in giro per il mondo sui transatlantici delle navi gemelle Conte Verde, Conte Rosso, Conte Grande e Conte Biancamano per poi sbarcare all’EIAR di Torino e fuggire in Svizzera.

Si racconta la storia di tre giovani di origine ungherese naturalizzate olandesi ma adottate dal pubblico italiano, le sorelle Alexandrina Evelina, Judik e Catharina Matje Leschan, che diventeranno celebri con il nome di Trio Lescano. Con loro si palesa un vorticoso giro di note e spie al ritmo dello swing e messaggi segreti nascosti nel sincopato del loro scat. Molto amate dall’Illustrissima Eccellenza Capo del Governo e Duce del Fascismo Benito Mussolini e da suo genero Galeazzo Ciano le cantanti sono oggetto dei sospetti dell’OVRA, che le ritiene spie internazionali.

Attorno a loro, complici di spartiti e dispacci, i direttori d’orchestra dei primi mitici anni dell’EIAR, l’antenata della RAI, Carlo Prato, Cinico Angelini. Pippo Barzizza, Riccardo Morbelli e le Edizioni Musicali Parlophon tessono una indimenticabile colonna sonora della musica italiana tra le due grandi guerre.

