Sabato 27 ottobre alle ore 21 presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo andrà in scena lo spettacolo teatrale “Uomo Galileo – Dialoghi con la coscienza, ovvero l’arte di vivere secondo scienza”, in finale (con un estratto del testo) al concorso Attori d.o.c. Premio Luigi Vannucchi 2017 e liberamente ispirato a “Vita di Galileo” di B. Brecht.

Lo spettacolo, per la stagione teatrale 2018 – 2019, è organizzato dall’Associazione Culturale Baba Jaga, prodotto e interpretato da Marco Guerrini, con la preziosa partecipazione di Vincenzo De Caro, Claudia Fontana e Cosimo Maretti e la direzione audio di Renzo Pietrolungo. Un particolare ringraziamento per l’organizzazione va a Giovanni Pini.

Lo spettacolo nasce dalla volontà dell’autore Marco Guerrini di sondare il profondo animo dello scienziato per antonomasia, nel momento più buio della sua esistenza. Partendo dalla domanda “cosa passò nella mente di Galileo la notte prima dell’abiura?” l’autore ha immaginato di ripercorrere quelle drammatiche ore, lasciando che la mente di Galileo vagasse libera nello spazio e nel tempo, rivisitando parte della sua esistenza, con i suoi sbagli e i suoi successi.

Dopo un lungo percorso di ricerca, quello che è venuto fuori è un ritratto dell’uomo Galileo molto frastagliato e in parte diverso da quello che la storia ci tramanda; un uomo burbero, brusco, per certi versi guascone, ma anche geniale, intuitivo, sagace, divertente. Un uomo che per secoli ha portato sulla schiena il marchio dell’onta e dell’umiliazione impostagli dal potere, ma gli è sopravvissuto, un uomo moderno, nato in un epoca che risentiva ancora delle barbarie precedenti, un “non eroe” a cui tutti noi dobbiamo molto. Avvicinarsi a questo spettacolo significa mettere in gioco noi stessi, le nostre paure, i nostri sogni perché, come in una sorta di transfert emotivo, tutti noi, almeno una volta, abbiamo chinato la testa e abiurato.

BIGLIETTI

Intero: 15 euro | Ridotto: 10 euro

ACQUISTABILI ON-LINE su www.teatrodelleudienze.org