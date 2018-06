Spettacolo teatrale “Peter Pan e i Ragazzi Perduti”

Ritorna “Peter Pan e i Ragazzi Perduti”, tratto da “Peter Pan – Il bambino che non voleva crescere” di James M. Barrie, con Gianmaria Martini e i Ragazzi della Compagnia del Barone Rampante sabato 23 giugno alle ore 21:30 in piazza san Pietro a Borgio Verezzi.

La compagnia presenterà l’evento al pubblico mercoledì 20 giugno alle ore 18 presso lo spazio Arte del Ristorante DOC di Borgio Verezzi.

Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 4 luglio alle ore 21:30 alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure.

Biglietti: ridotto 8 €, intero 12 €

Prenotazioni anche telefoniche e via e-mail

Segreteria aperta il venerdì e il sabato dalle 16 alle 18 in via Municipio 3 a Borgio Verezzi