Spettacolo teatrale “Madame e Monsieur Ventroux”

Roberto Tesconi, attore e regista finalese molto noto per le sue interpretazioni teatrali, televisive e cinematografiche, porta in scena in prima nazionale “Madame e Monsieur Ventroux – Le 24 ore più calde della nostra vita”, una commedia ispirata a Georges Feydeau che dell’autore francese mantiene la regola portante: essere una macchina da guerra di risate, un meccanismo ad orologeria dove ogni elemento è costruito per incastrarsi perfettamente e dar vita a equivoci, situazioni divertenti.

Perché proporre una commedia ispirandomi a Georges Feydeau nel 2018? Mille potrebbero essere le ragioni: perché è considerato, dopo Molière, uno dei più grandi autori della commedia francese. Perché è un perfetto ideatore di orologerie teatrali. Perché è un sarcastico osservatore della natura umana, la cui popolarità superò anche quella delle opere del maestro del genere, vaudeville, Eugène Labiche. Il motivo? È una considerazione personale: farsi una bella risata! Perché ridere a teatro e ogni volta che ne abbiamo l’opportunità aiuta la vita! Per questo spettacolo mi sono avvalso della professionalità e del talento di Gaia Insenga, Fabrizio Martorelli, Valentina Morini: grazie alla loro bravura e disponibilità ho potuto, come un “bravo sarto”, cucire una fitta, sarcastica commedia degli equivoci. Se nelle tragedie si rimane come soffocati dall’orrore o esterrefatti da crudeltà, davanti ad un vaudeville si resta soffocati e stupefatti dal riso, un’arte molto difficile.

Biglietti: intero 25 €, ridotto 20 €

Abbonamento a 7 spettacoli rassegna “Teatro in Fortezza”: intero 120 €, ridotto 100 € (under 25 / over 65)

Prevendite: Libreria Cento Fiori, via Ghiglieri 10, telefono 019692319