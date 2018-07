Secondo appuntamento con “Teatro in Piazza”, iniziativa di intrattenimento culturale organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. La Compagnia Gli Zanni, diretta da Nino Manitto, propone lo spettacolo teatrale “In pretura” di Giuseppe Ottolenghi, portato al successo dal grande Gilberto Govi.

Artisti di collaudata bravura e attori per passione, Gli Zanni con grande impegno si dedicano al teatro portato nelle piazze al più vasto pubblico possibile come nella più antica tradizione e di piazza in piazza hanno raccolto applausi e ottenuto numerosi successi con le loro rappresentazioni.

In questa occasione propongono una delle loro migliori messe in scena. L’intreccio della divertentissima commedia in atto unico di Giuseppe Ottolenghi si snoda in una scalcagnata pretura e prende forma attraverso l’avvicendarsi di curiosi e buffi personaggi chiamati in causa per dipanare la vicenda con il povero Giuseppe Cauterio, di professione “camallo”, chiamato a difendersi dall’accusa di furto: avrebbe rubato pesche al mercato ma..