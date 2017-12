Spettacolo teatrale “Il presepe… che meraviglia!”

La Parrocchia Santi Giovanni Battista ed Eugenio ospita lo spettacolo teatrale per grandi e piccini dal titolo “Il presepe… che meraviglia!” a cura degli artisti del Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum, magistralmente coordinati dal direttore artistico e autore padre Marco Finco.

Lo spettacolo trova la sua origine in quella notte del lontano 1223 in cui il Santo di Assisi, per la prima volta nella storia, rappresenta il grande avvenimento della nascita di Gesù, creando quello che noi oggi chiamiamo “presepe”.

Gli attori hanno il compito di accompagnare il pubblico nella lettura di questo Vangelo senza libro e senza parole, scoprendo il significato dei vari elementi che compongono la “scena” presepiale. Tra il capire e il non capire, il sorriso e la serietà di un dialogo molto più grande di noi ci si scopre tutti come pieni di “meraviglia”, che è poi il centro della scena.

La rappresentazione sarà introdotta da un breve video di Giacomo Poretti, attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, e allietata dai canti del Coro di Ceriale, diretto da Mara Mambrin.