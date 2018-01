Spettacolo teatrale “Ero bambino…”

“…ed è nata la voglia di cantare,

di vivere sul palco la realtà,

di criticare ed insultare la società,

di prendere le maschere e buttarle via…

Bruciare le maschere dell’ipocrisia!”

“Dovessi dire da dove è nato questo spettacolo direi ‘dalla voglia di recitare!’, dalla necessità costante e forte di voler dire, cantare, esserci, lì, ora e sempre – afferma l’autore Davide Diamanti, ex allievo del Liceo Calasanzio – Un fiume, potrei affermare, che nasce da esperienze personali che riguardano il teatro, la scuola, l’amore, la mia generazione, facendo tappa su riflessioni molto più oggettive come l’Italia, la televisione, l’attualità, per poi sfociare con tutto ciò che ci muove, che ci fa piangere, amare e soffrire: la vita”.

“Ero bambino…” non è soltanto uno spettacolo autobiografico misto a quel che accade oggi, ma è una maturità, una presa di coscienza di quel che eravamo e della nostra crescita fortemente condizionata dall’attualità.