Spettacolo itinerante interattivo “Incubo d’autore – I colori della paura”

“Incubo d’autore – I colori della paura” è uno spettacolo teatrale itinerante interattivo che impegnerà il pubblico in un viaggio onirico attraverso le paure durante la serata del 31 ottobre presso i locali delle Opes di Cairo Montenotte. Lo spettacolo è scritto e diretto da Antonio Barra in collaborazione con la Franco Tessore Associazione Culturale. Lo scenario sarà adornato dall’arte pittorica: sarà presente l’artista locale Monica Porro, che offrirà il suo contributo all’interno di una trama avvincente e originale.

Singolare anche la proposta che vede ogni spettacolo (un tour ogni mezz’ora) essere differente uno dall’altro. Sia per alcuni elementi distintivi, ma soprattutto perché lo spettatore viene messo di fronte a delle scelte che portano a conclusioni differenti. Le premesse per un evento molto interessante ci sono tutte.

L’età consigliata per partecipare allo spettacolo è 14 anni, se di età inferiore la responsabilità sarà del genitore accompagnatore. È previsto un intrattenimento per i bambini sotto i 14 anni per permettere ai genitori di partecipare all’evento. Lo spettacolo dura circa 90 minuti e sarà ripetuto 8 volte ad ingressi scaglionati ogni 30 minuti a partire dalle 20 fino alle 23:30. È consigliata la prenotazione ed è prevista un’offerta minima di partecipazione.

Parteciperanno allo spettacolo Abbaldo Emma, Bagatin Marco, Barisone Sara, Barra Antonio, Bertone Christian, Bertone Emma, Besio Barbara, Blangero Roberta, Blengio Erik, Brignone Monica, Capelli Susanna, Carai Noemi, Castiglia Marco, Cedro Ornella, Costa Chiara, Costa Marina, De Prisco Gaia, Dogliano Carlotta, Ferraro Alberto, Ferraro Gabriele, Fissore Aurora, Garrone Raffaella, Giannuzzi Aldo, Guerrini Marco, Kamberaj Livia, Kamberaj Lorenza, Lobifaro Giusy, Madaschi Massimo, Musso Annamaria, Ndoja Giulia, Petrillo Paolo, Petrillo Viola, Plepi Eloisa, Porro Monica, Ravera Fulvio, Robaldo Anna, Rosso Daniela, Sereno Lorenzo, Sozzi Irene, Tessore Daniela, Testa Giulia, Tognoli Chiara, Utzeri Siria,Veneziano Egle, Ventura Marco, Viglietti Francesca, Vignolo Gabriele.