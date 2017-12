Spettacolo itinerante “Fantasmi al Museo”

Il Teatro delle Udienze di Finalborgo torna a stupirvi questa volta con uno spettacolo itinerante nel palazzo più antico del borgo: “Fantasmi al Museo”, con Giovanni Borrello, Giuseppina Facco, Roberta Firpo e Susanna Narice. Regia e drammaturgia di Maria Grazia Pavanello, costumi di Sara Pelazza.

Lo spettacolo, promosso dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune di Finale Ligure, è rivolto ad un pubblico adulto e narra la storia che si nasconde tra le mura del palazzo… Cosa avranno visto quelle pareti? Scene, parole, personaggi… Quante storie sono racchiuse nei suoi corridoi, nelle sale, nelle stanze?

Quattro personaggi, sospesi tra realtà e finzione, che in vita hanno frequentato quel luogo, si ritrovano ora a viverci in forma di fantasmi, spiriti di tempi diversi ma legati dal medesimo spazio. Ed è attraverso le loro storie che si scopre la storia: la memoria di un luogo vive nei personaggi che lo hanno abitato e che non smettono di abitarlo ripetendo sempre gli stessi gesti, le stesse abitudini.

Un viaggio nel tempo a cavallo tra divertimento e noir, con buffe ed inquietanti apparizioni che non possono non far pensare alla “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek o ai “Fantasmi a Roma” di Pietrangeli. Ma al Teatro delle Udienze… i fantasmi sono al museo!

Biglietti: intero 15 €, ridotto 10 € per soci Cai, FAI e tesserina #iovivoilteatrodelleudienze

Prenotazione consigliata, i posti sono limitati