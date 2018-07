Spettacolo di varietà “Improvvisamente tu…”, organizzato dall’Associazione Sportiva Modern Jazz Dance con il contributo dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. La serata prevede momenti dedicati all’esibizione degli allievi del corso di canto e di danza hip hop. Sul palco si alterneranno coreografie dirette dagli insegnanti Riccardo e Ilaria Marano ed esibizioni di canto con brani dagli anni ’70 ai giorni nostri.

Si esibiranno Francesca Boffano, Viola Maldarizzi, Chiara Bonfante, Jacopo Bonfante, Lara Donzella, Ilma Lakolla, Matteo Muriella, Federica Castiglione, Sara Cianci, Elisa Palumbo, Ilaria Palumbo, Ludovica Vicenzi, Angelica Rossi, Alessia Nocito, Eleonora Cocchi, Sara Granato, Matteo Caliku, Denise, Tiani, Alice Raimondo, Greta Baruzzo, Giulia Macaluso, Federico Zavaglia, Maysha Dente, Valeria Conti, Anna Chinnici, Francesca Cocomazzi, Corinna Parodi, Filippo Chirico.

L’insegnante di canto Teo Chirico impartisce lezioni di canto anche agli allievi dell’Unitre. Durante la serata si esibirà Gianni Coppo, allievo di Unitre ritenuto meritevole non solo per la sua vocalità ma anche perché, insieme ad altri amici, intrattiene gli ospiti delle case di riposo del comprensorio e non solo.

La serata sarà presentata da Ilaria Marano e Teo Chirico, direttore artistico dell’evento. Saranno raccolti fondi per il Museo del Mare.