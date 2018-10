Spettacoli, golosità e piccole sorprese per l’8° Compleanno del Molo 8.44

Quale miglior occasione se non l’ottavo compleanno del Molo 8.44 di Vado Ligure per approfittare di una giornata all’insegna dello shopping e del divertimento? Sabato 13 ottobre lo shopping center più grande della Liguria festeggia gli anni coinvolgendo grandi e piccini in una festa speciale con al centro una dolce sorpresa: un goloso Nutella Party che si svolgerà dalle 15 alle 19 e che avrà per protagonisti, con le loro fantastiche performance, artisti di strada che allieteranno il pubblico presente.

Alle famiglie al centro di questa grande festa verranno offerti in omaggio i biglietti, fino ad esaurimento scorte, per visitare l’Acquario di Genova: luogo ideale per poter passare un pomeriggio spensierato in famiglia, così come immergersi nella shopping experience vadese.