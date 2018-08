“Sotto l’Archetto” si parla di Regno Unito e Brexit

Ultima serata per “Sotto l’Archetto”, rassegna di presentazioni estive frutto della collaborazione tra il giornalista Cristiano Bosco, l’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello e il Comune di Andora.

Mercoledì 29 agosto nella suggestiva location sotto l’archetto di piazza Santa Rita – Parco degli Aviatori l’autore Fabio Bozzo presenterà il suo libro “Dal Regno Unito alla Brexit” (2018, Archivio Storia), intervistato da Cristiano Bosco. Un agile quanto esaustivo volo lungo la storia delle Isole Britanniche, dalle origini ai giorni d’oggi, passando dall’epopea imperiale inglese fino ai referendum di Scozia e della Brexit.

Fabio Bozzo è laureato in Storia, collaboratore e attuale direttore editoriale della rivista trimestrale Storia Verità. Studioso di tematiche storiche, politiche e internazionali, ha pubblicato per le edizioni Mattioli il saggio “Ucraina in fiamme” e scrive regolarmente per diversi siti Internet articoli riguardanti storia militare e tematiche di geopolitica.