Affascinante e unica nel suo genere è la mostra “Sottili Armonie”, astrattismo geometrico e codici figurali di Lorenzo Bocca. La matematica e la geometria rappresentano il filo conduttore del suo linguaggio come in una sottile armonia. Ci presenta l’aspetto creativo di questa scienza analitica usata già nell’antichità per dettare i canoni del bello.

In tempi di libertà assoluta il legame di sintonia con la scienza consente all’artista di elaborare moduli, fermi immagine di colori e forme nei loro ritmi ripetitivi che si fondono e si trasformano. Un richiamo visivo al labirinto razionale e irrazionale della mente dell’uomo.

Inaugurazione sabato 26 maggio ore 18. L’esposizione è curata da Paola Grappiolo ed ha il patrocinio del Comune di Albissola Marina.