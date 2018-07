Sonorità gospel, jazz, soul, blues e hip hop con il concerto di Bilal

Arriva a Varazze giovedì 19 luglio in piazza sant’Ambrogio alle ore 21:00, in occasione del Riviera Jazz & Blues Festival 2018, il concerto live di Bilal, organizzato da Raindogs House in collaborazione con il Comune di Varazze. Il concerto di Bilal, seguito dal Dj Set di Fred Simon, sarà in diretta FM su Radio Skylab. Speaker radiofonico Dalida Spunton.

Bilal Sayeed Oliver, conosciuto semplicemente come Bilal, è uno degli artisti più dinamici della nostra epoca. Una figura eclettica, capace di passare dal gospel al jazz, dal soul al blues fino ad arrivare al più moderno hip-hop.

Il grande debutto discografico di Bilal è datato 2001, con la pubblicazione di “First Born Second” che nasce da una serie di collaborazioni e incontri con noti artisti e producer tra cui spiccano i nomi di Questlove, batterista dei The Roots, J Dilla e Dr Dre. L’album fa spiccare il volo a Bilal che diventa subito “un artista da tenere d’occhio”; più che comprensibile viste le 300mila e passa copie vendute del disco.

Continua l’ascesa di Bilal con la pubblicazione, nel 2010, di “Air Tight’s Revenge” e successivamente con il disco “A Love Surreal” (2013). È però nel 2015 che l’artista pubblica quello che viene considerato dalla critica il suo più grande capolavoro “In Another Life”. L’ultimo meritatissimo riconoscimento dell’artista è il Grammy Award vinto per la partecipazione all’acclamato album “To Pimp A Butterfly” di Kendrick Lamar, che già aveva collaborato con lui per la realizzazione di “In Another Life”.