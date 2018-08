Snow party con Fabry Violino e Chicco MC @ NewBfly – Ocean Bay Club

A metà agosto al NewBfly, spazio sul mare in cui divertirsi e far tardi con il sorriso, l’Ocean Bay Club, il divertimento continua. Anzi cresce! Tutto questo accade grazie a Golden Group, un team di professionisti del divertimento che sa sempre come far divertire con il sorriso.

Giovedì 9 agosto ci si diverte con stile. Dalle 21 prende vita un Apericena eccellente dal punto di vista gastronomico animato da Ale Mora. Dalle 23.30 si balla con il dj set di Luca Scremin.

Sabato 11 agosto invece prende vita uno scatenato Snow Party, ovvero Golden Group insieme allo staff del Bivio Club sta preparando una festa a tema da rimanere a bocca aperta: al NewBfly nevicherà ad agosto! Eccellente lo staff artistico: al mixer, tra gli altri, Fabry Violino, alla voce Chicco MC (from Samsara Beach – Riccione).

Si continua a ballare e a divertirsi, anzi prima mangiare molto bene grazie all’executive chef Gloria Enrico (l’abbiamo conosciuta a Masterchef) anche martedì 14 agosto. Il party è Ferra – Gordon. Si parla con paella e grigliata in riva al mare e poi ci si diverte fino a tardi, tardissimo. Insieme agli artisti selezionati da Golden Group, per un Ferragosto Yuri Gordon Sterrone, su YouTube e sui social semplicemente Gordon è uno degli Youtuber italiani di maggiore successo.

Deve il suo grande successo proprio alle donne che imita e ripropone, in chiave parodistica, nei suoi video. Ha oltre un milione di fan su Facebook, 2 milioni invece le visualizzazioni dei suoi video su Youtube, e 367 mila fan su Instagram…

E che succede a Ferragosto, mercoledì 15 agosto? Si continua a divertirsi con uno scatenato Schiuma Party. Dalle 23 e 30 fino a tardi, tardissimo, in uno scenario unico di uno disco beach davvero eccellente si balla con il sorriso sulle labbra.

A Marina di Loano per chi ha voglia di far tardi con lo stile, c’è NewBFly / Ocean Beach Club, uno spazio d’eccellenza pensato per chi vuol vivere sera e notte con stile mentre all’organizzazione dei tanti party collabora GoldenGroup, una garanzia nel divertimento in Liguria e non solo. La formula è Discobeach & Restaurant, perfetta sia per chi vuol iniziare a divertirsi presto sia per chi vuol far mattina. Executive Chef: Gloria Enrico, dj resident Luca Scremin. Apericena dalle 21, discoteca dalle 23 circa.

NewBFly c/o Ocean Bay Club

Lungomare Marina del Loreto 14

Marina di Loano