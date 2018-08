Snorkeling naturalistico per bambini e ragazzi

Anche quest’anno l’assessorato all’ambiente del Comune di Loano ha deciso di promuovere la conoscenza dell’ambiente marino organizzando uscite gratuite di snorkeling riservate a bambini e ragazzi. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Cea Ponente Savonese.

Il progetto è rivolto ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni dotati di una buona acquaticità. L’obiettivo è quello di offrire loro, attraverso un’attività sportiva facile e sicura, l’occasione di scoprire l’ambiente marino e le tante creature che lo popolano.

I biologi marini e gli istruttori di snorkeling (certificati dalla didattica subacquea Nadd) della cooperativa di ricerche scientifiche Rsta di Genova, che da molti anni promuovono lo snorkeling naturalistico attraverso il progetto “Salto nel Blu”, accompagneranno i partecipanti ad osservare i fondali marini poco profondi con maschera e boccaglio, facendo conoscere le diverse forme di vita presenti sott’acqua.

“Anche quest’anno – spiega l’assessora all’ambiente Manuela Zunino – abbiamo voluto riproporre questa importantissima iniziativa che si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la salvaguardia dell’ambiente marino tra le nuove generazioni. La collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale del Ponente Savonese ed i promotori del progetto ‘Salto nel Blu’ si è rivelata ancora una volta estremamente positiva e preziosa.

Loano ha ottenuto per la nona volta consecutiva la Bandiera Blu di FEE per la qualità delle proprie acque. Riteniamo che iniziative come le uscite di snorkeling naturalistico siano il modo migliore per promuovere e incentivare, specie tra i più giovani, i valori che sono alla base della Bandiera Blu”.

Le prossime uscite sono in programma lunedì 6 e lunedì 20 agosto. Il ritrovo sarà alle 9.45 ai Bagni Lampara. L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti l’attrezzatura subacquea (maschere, boccagli, pinne e mute). È obbligatoria l’iscrizione che si può richiedere allo IAT di Loano (telefono 019677827) fino ad esaurimento posti.