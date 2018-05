Sherocks in tour – Tributo alle Donne del Rock

Dopo il debutto del 17 febbraio sul palco dell’Associazione “Mille Papaveri Rossi” gli Sherocks tornano con due date imperdibili.

Domenica 13 maggio alle ore 21 saranno in concerto alla serata conclusiva dell’appuntamento annuale “Savona a tutta birra”, rassegna internazionale di birre artigianali e prodotti tipici, in piazza del Popolo a Savona. Sarà l’occasione adatta per poter ascoltare i grandi successi interpretati dalle più belle voci femminili, rock e non solo, che hanno maggiormente influenzato in questi 60 anni la storia della musica.

L’altro interessante appuntamento sarà il 19 maggio alle ore 21, serata in cui gli Sherocks si esibiranno durante la 24H di Finale Ligure, uno dei più importanti eventi di endurance mountain bike nel mondo, che dal 1999 richiama ogni anno sull’Altopiano delle Manie e a Finale Ligure migliaia di biker e appassionati da ogni continente.