Shade & Marco Rissa from The Giornalisti al Varazze Big Sow

Varazze Big Show 2018, la prima edizione del nuovo festival varazzino nella splendida cornice di viale Nazioni Unite con due big della musica italiana, dj set, live performance, street market & food ad ingresso rigorosamente gratuito.

*** SHADE ***

feat Keezy dj set

** MARCO RISSA feat SanDiego **

The Giornalisti dj set

& more TBA

# Hosting by PERNAZZA

plus # dj set

RUDE

Fabrizio Di Lorenzo

# live act:

REDLINE

SNORE

MEMME

MICH

CALIBRO

DOPE HOMIE

# dance performance:

Dance School Flashart ASD

Info: 3923383888 (Whatsapp available)

Organizzato da Varazze Music Festival e Città di Varazze