“Sfumature di giallo” con gli scrittori Gambarotta, Oggero, Farinetti e Centazzo

Incontro con i giallisti Bruno Gambarotta, Gianni Farinetti, Margherita Oggero e Roberto Centazzo dal titolo “Sfumature di giallo”, nell’ambito del festival “Parole Ubikate in mare”. Introduce Renata Barberis.

Come ogni anno riproponiamo la serata sulla grande stagione del noir italiano: quattro autori di spicco alla ricerca delle ragioni del successo di questo genere letterario, una camminata nel meraviglioso mondo dei crimini di carta per svelare dettagli, retroscena, modalità di scrittura e aneddoti. Una serata con chi, di mestiere, scava nelle profondità dell’animo umano per sviscerare i moventi che inducono a delinquere.

Dalla viva voce di alcuni degli autori più amati dal pubblico sentiremo come si costruisce un giallo, cosa spinge a scrivere, quali ingredienti ha a disposizione uno scrittore. Partendo però da una caratteristica che li accomuna: spesso nelle loro opere le componenti “noir” restano di contorno o di sfondo, quasi delle sfumature che si innestano su un forte impianto narrativo dove prevalgono le storie dei personaggi, la loro intimità, i loro sentimenti, le loro debolezze. Una sorta di romanzo nel romanzo.

In caso di pioggia incontri al coperto nel Museo MUDA adiacente.