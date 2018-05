Settima edizione del festival musicale “Giovani Concertisti”

Settima edizione di “Giovani Concertisti”, il festival organizzato dall’Associazione Musicale S.M. Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Loano.

Sotto la direzione artistica del maestro Davide Nari l’associazione ha selezionato alcuni tra i migliori giovani talenti della scena nazionale e internazionale per una serie di concerti che si svolgeranno nell’atrio di Palazzo Doria.

Si comincia sabato 26 maggio con il concerto per flauto e pianoforte del duo formato da Marco Rainelli e Clara Schembari.

Marco Rainelli si è diplomato in flauto a 17 anni presso il conservatorio “G. Cantelli” di Novara sotto la guida del maestro S. Gori. Ha proseguito gli studi con flautisti di fama internazionale, tra i quali D. Formisano, M. Marasco, B. Cavallo, A. Oliva, P. Bernold, P. Gallois, ed ha conseguito il diploma di II livello. Si è perfezionato all’estero con J. Zoon presso l’Haute Ecole de Musique di Ginevra conseguendo il diploma Master en Interprétation Musicale. Primi premi in moltissimi concorsi internazionali. Ha seguito il corso per professori d’orchestra presso l’Accademia del Teatro Alla Scala di Milano, esibendosi in tutta Italia con l’orchestra dell’accademia stessa. Nel 2013 è stato invitato ad esibirsi durante il concerto inaugurale del Festival Internazionale del Flauto a Friburgo. Svolge un’intensa attività di musica da camera con diverse formazioni. Come solista ha eseguito i concerti di Mozart e Vivaldi, il IV Brandeburghese e la Suite in si minore di Bach, il concerto in la maggiore di C. P. E. Bach, i concerti di Pergolesi e Quantz, la Suite en Concert di Jolivet.

Clara Schembari ha studiato presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, dove si è diplomata con il massimo dei voti. La sua attività concertistica l’ha portata ad esibirsi sia come solista sia in formazioni cameristiche nelle maggiori città italiane (in particolare Milano, Torino, Roma, Savona, Parma, Venezia, Firenze, Lucca, Massa Marittima, Foligno, Belluno) e all’estero, in Francia e Svizzera e a Singapore (Teatro Esplanade), ottenendo ovunque un caloroso successo di pubblico e critica. Tra gli altri suona in duo con l’armonicista Willi Burger, il fisarmonicista Nadio Marenco e il clarinettista Rocco Parisi. Si è esibita in una serie di concerti per la Commissione Europea. Si è distinta in diversi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo svariati premi. Ha studiato con Sergio Perticaroli, Bruno Canino, Franco Scala, Lylia Zilberstein e Pier Narciso Masi, con il quale si è anche perfezionata presso l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, conseguendo il diploma in Musica da camera.