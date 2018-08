Sesta edizione del “Concerto all’Alba” organizzato dal Comune di Albissola Marina e curato dal Manipolo della Musica. La tradizione ormai consolidata prevede brani musicali tratti dal repertorio classico e moderno eseguiti da Luca Soi al violino, Marco Pizzorno e Dario B. Caruso alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso ed Elena Scasso alla voce.

“L’intuizione è partita nel 2013 da Gianluca Nasuti, allora vicesindaco e oggi primo cittadino” – dice Caruso – che primo in Liguria ci ha chiesto di varare un’esperienza che si è rivelata poi vincente e carica di emozioni”. In effetti ascoltare musica profondamente avvolti dentro il suono del mare e del vento richiama sensazioni uniche e irripetibili.

“Quest’anno, assieme all’assessora Nicoletta Negro, abbiamo pensato di utilizzare una leggera amplificazione: ciò non snaturerà la suggestione del concerto e nel contempo permetterà al numeroso pubblico di poter godere delle affascinanti melodie”.

Come sempre al termine focaccia per tutti gli intervenuti, appena sfornata e offerta dalla ditta IdealPan di via Stefano Grosso.