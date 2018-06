“Sere d’estate… vista mare”

I Giardini a Mare ospitano un ricchissimo programma di manifestazioni che allieteranno le serate della nostra città. Musica, danza, teatro, cabaret e spettacoli ginnici per un caleidoscopico calendario in grado di regalare a tutti momenti di allegria e spensieratezza… e per sfondo il nostro meraviglioso mare.

Giugno

VENERDÌ 29 – Concerto Rock “Dignità, lavoro e futuro” – ore 18,00

SABATO 30 – Concerto del gruppo PROGETTO FESTIVAL – ore 21,00

Luglio

SABATO 7 – Spettacolo a scopo benefico NEW MEDICAL MISTERY TOUR – ore 21,00

DOMENICA 8 – Spettacolo di narrazione e musica – SIR PAUL, la carriera di Paul Mc.Cartney – ore 21,00

VENERDI’ 13 Spettacolo di danza “DANCE IN ITALY FESTIVAL” – ore 21,00

SABATO 14 – Serata cabaret con Roberto Lipari e Peppe e Ciccio – ore 21,00

DOMENICA 15 – Concerto del gruppo RE BEAT – musica beat anni 60 – ore 21,00

MERCOLEDI’ 18 – Concerto del gruppo BLACKWOOD tributo alle voci femminili – ore 21,00

VENERDI’ 20 – Spettacolo musicale “DENTRO IL SOGNO DI UN CANTO” – ore 21

SABATO 28 – Spettacolo MEDITERRANEO – letteratura e musica di Pino Petruzzelli – ore 21,00

MARTEDI’ 31 – Conferenza ufologia “UFO ed alieni, ultime scoperte non convenzionali” – ore 21,00

Agosto

VENERDI’ 3 – Serata Cabaret ANTONIO ORNANO LIVE – ore 21,00

GIOVEDI’ 9 – Musical – IL CAMPANARO DI PARIGI – a cura del Teatro Archimede – ore 21,00

VENERDI’ 10 – Spettacolo di arte ginnico/sportiva – calistenico e pole dance – ore 21,00

DOMENICA 12 – Spettacolo di danze etniche AFRICA MIA – ore 21,00

LUNEDI’ 13 – Concerto dei BLOOD BROTHERS Tributo a BRUCE SPRINGSTEEN – ore 21,00

MARTEDI’ 14 – Viaggio itinerante nella musica – LA STORIA DEL ROCK INCONTRA BATTISTI – ore 21,00

VENERDI’ 17 – Concerto della Band EUROX Tribute agli EURYTHMICS E ROXETTE – ore 21,00

SABATO 18 – Concerto della band SHE ROCK – Tribute alle donne del Rock – ore 21,00

DOMENICA 19 – Musiche e danze occitane del gruppo LOU DALFIN – ore 21,00

GIOVEDI’ 23 – Concerto a scopo benefico della BABILONIA ETNIC BAND a favore della Cresc.I – ore 21,00

SABATO 25 – Concerto del gruppo WHY AYE MEN – tributo ai Dire Straits – ore 21,00

VENERDI’ 31 – Vado Music Fest – dalle ore 18,00

Settembre

SABATO 1 – Vado Music Fest – dalle ore 18,00

DOMENICA 9 – Concerto della band LIBERA-MENTE Tributo ai NOMADI – ore 21,00

DOMENICA 16 – Pomeriggio sportivo CRESC.I in bike – biciclettata non competitiva – giochi e divertimento per tutti – SPECIAL GUEST Vanni ODDERA – Centro pedonale dalle ore 15,00