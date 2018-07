Serate d’Autore 2018

Quindicesima edizione per la rassegna dedicata ai libri e ai loro autori organizzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito tramite la Biblioteca Civica. Presenti anche quest’anno grandi nomi del panorama letterario italiano.

Si inizia sabato 7 luglio con Fiorenza Giorgi e Irene Schiavetta che presenteranno “Il mistero di San Giacomo” (Fratelli Frilli). L’intuitivo e simpatico maresciallo Francesco Mancini torna in questo lavoro letterario delle due gialliste e non poteva essere altrimenti: la sua figura è sempre determinante per le indagini in corso ma è anche il più prezioso collaboratore del pubblico ministero Ludovica Sperinelli.

La premiata coppia di autrici confezionano un giallo molto leggero, nel senso più positivo del termine, miscelando mistero, azione, amore e vendetta. Un libro che si legge piacevolmente perché valica la scrittura femminile di genere e presenta una storia tanto intrigata quanto magnetica, in cui il mistero che attraversa il romanzo è solo uno degli ingredienti da tener d’occhio durante la lettura.

Venerdì 13 luglio l’ex magistrato Gian Carlo Caselli presenterà il libro “La verità sul processo Andreotti” (GLF Laterza), scritto a due mani con l’ex magistrato Guido Loforte, in cui viene dipinto il lato oscuro della giustizia e della politica italiana.

Giovedì 26 luglio Barbara Fiorio presenterà il libro “Vittoria” (Feltrinelli), straordinaria protagonista quarantaseienne che reinventa il suo lavoro e cambia completamente prospettiva di vita.

Venerdì 3 agosto lo scrittore Roberto Centazzo presenterà il suo recentissimo lavoro “Operazione sale e pepe” (Tea), un romanzo in cui vengono rovesciati i canoni polizieschi, raccontando di una squadra speciale che indaga sui reati che colpiscono gli anziani.

Sabato 11 agosto lo scrittore Lorenzo Beccati presenterà il romanzo “L’ombra di pietra” (Dea Pianeta). Un personaggio intrigante già presentato dallo scrittore, che torna a prendersi il posto che le compete nei cuori di chi ne legge le gesta, regalando scorci del suo passato attraverso alcuni cenni mescolati alla trama principale.

Sabato 25 agosto Raffaella Ranise proporrà il romanzo “I Romanov. Storia di una dinastia tra luci ed ombre” (Marsilio). Il testo ripercorre i trecento anni della dinastia dei Romanov attraverso grandi figure, zar e zarine che hanno portato l’impero a brillare nello scenario europeo. Pietro il Grande, con la passione dell’Occidente, Elisabetta, la Semiramide del Nord, Caterina, la zarina attratta dagli ideali dell’Illuminismo, fanno occupare all’impero dimensioni mai viste. I protagonisti sono dominati da sete di potere, debolezze, intrighi di ogni sorta e fatti inaspettati che rendono la loro storia irresistibile e il fascino senza tempo.

Coordinerà le presentazioni con professionalità e garbo Graziella Frasca Gallo, presente nella rassegna fin dalla prima edizione. Gli autori verranno intervistati e sollecitati a riflettere insieme al pubblico sulla propria opera.