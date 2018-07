Serata danzante AIDO con il “Sole Luna”

Giovedì 26 luglio dalle ore 21 nel parco di viale Colombo a Borgio Verezzi l’AIDO (Sez. provinciale di Savona, Gruppo di Borgio Verezzi) organizza con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi l’ormai tradizionale serata danzante finalizzata all’informazione e alla raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti.

Ad animare la serata i “Sole Luna” che proporranno un repertorio liscio e latino-americano. Sarà presente anche la scuola di ballo “Anna Chiola” con un saggio di danza.

Come per gli scorsi anni, durante la serata interverrà un relatore medico per dare informazioni importanti sugli argomenti che stanno alla base di tutte le iniziative AIDO (donazione organi e tessuti). Ingresso ad offerta libera a favore dell’AIDO.

Dalle ore 16,30 e fino a tarda sera, nella vicina Via Matteotti ci sarà anche il mercatino del BorGiovedì a cura del Consorzio La Piazza.