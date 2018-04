“Sento, dunque sono”, incontro esperienziale sulle emozioni e di presentazione ai futuri laboratori proposti con l’operatrice olistica Sara Parisi.

Ogni emozione che proviamo ha il diritto di esistere. Ma il come la esprimiamo, il modo, il tempo, il luogo in cui questo viene fatto, può comportare una notevole differenza nell’essere accolti e nel risultato ottenuto. Quando portiamo l’attenzione con onestà alle nostre emozioni e alle emozioni degli altri esse possono diventare un utile strumento per creare sane relazioni e risolvere dei nodi che il pensiero logico non potrà mai sciogliere.

L’incontro è un assaggio del percorso interiore proposto: si farà esperienza di come poter utilizzare al meglio l’espressione creativa delle emozioni per avvicinarsi ad una comunicazione sana e completa da potersi portare come strumento di realizzazione nel mondo.