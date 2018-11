Seminario sulla famiglia “Provochiamo tempeste ma desideriamo il Sole”

La dottoressa Daniela Alonge è psicologa clinica dell’età evolutiva, terapeuta specializzata in problematiche dell’infanzia, adolescenza e relazioni familiari. Gestisce lo sportello psicologico d’ascolto presso diverse scuole di Torino e provincia.

Tiene corsi di formazione e aggiornamento nelle scuole e conduce gruppi per genitori, insegnanti ed educatori in genere in ambito sia formativo sia terapeutico attraverso la discussione e il confronto su diverse tematiche e su argomenti di psicopedagogia e psicologia dello sviluppo, mediazione familiare, mediazione e comunicazione e collaborazione efficace scuola-famiglia.

Si occupa inoltre della formazione delle risorse umane su aspetti quali: la comunicazione, leadership efficace, consapevolezza di sé e dell’altro, gestione conflitti, gestione del tempo, presso diverse istituzioni. Conduce gruppi per bambini attraverso l’utilizzo del gioco, disegno, racconto di favole e psicodramma quali strumenti di osservazione e terapia. Conduce gruppi per adolescenti su tematiche quali l’ansia, le emozioni, l’autostima, l’amicizia, la famiglia, la scuola, il bullismo, etc. È membro del Consiglio di Compassion Italia, organizzazione internazionale che si occupa di adozioni di bambini a distanza.