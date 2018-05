Stabilo, azienda leader mondiale nel settore evidenziatura, colore e scrittura, in collaborazione con ArcoUfficio Store, cartoleria di Savona, organizza il seminario “Corretta impugnatura e strumenti per prevenire la disgrafia”, rivolto a tutte le insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle primarie, che si terrà nell’Aula Magna della Scuola Primaria “Callandrone” in piazzale Moroni.

Il seminario si focalizzerà sull’importanza di una corretta impugnatura degli strumenti nella scrittura a mano in relazione ad attività di prevenzione della disgrafia. Grazie agli studi del dottor Marquardt e dello Schreibmotorik Institut, Stabilo garantisce competenza, esperienza e professionalità nell’ambito di questa importante tematica, portando esempi pratici di scorrette impugnature e spiegando com’è possibile correggerle.

Le insegnanti riceveranno il modulo per richiedere gratuitamente il kit didattico per il prossimo anno scolastico con prodotti ergonomici.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione