Selvaggia Lucarelli presenta in anteprima nazionale “Casi umani”

Nell’ambito di “Un Libro per l’Estate” e in collaborazione con il Consorzio I Feel Good Finale Selvaggia Lucarelli presenta in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Casi umani. Uomini che servivano a dimenticare ma che hanno peggiorato le cose” (Rizzoli) con l’avvocatessa e saggista Caterina Malavenda.

Titolo e sottotitolo parlano chiaro. Con autoironia e “il sollievo e la benevolenza della sopravvissuta” Selvaggia Lucarelli presenta “una galleria di uomini che prima ancora di poter essere definiti ex sono evidenti, cristallini Casi Umani”: da Mister Foglio Excel, di una taccagneria mitologica, a Mister Ho una cosa per te, cleptomane compulsivo, fino al vincitore assoluto Mister Il piacere è soggettivo, voyeurista seriale.

Tutto parte da una domanda: cosa succede quando finisce un amore? La delusione, la tristezza, il dolore, certo. Ma poi, dopo i primi giorni, anche l’inesorabile scivolare verso una serie di incontri surreali e relazioni lampo con personaggi ai quali a distanza di anni non si concederebbe neppure il tempo di un caffè ma che per irripetibili congiunzioni astrali si sono trovati a rivestire il ruolo di “traghettatori”. Con effetti tragicomici.