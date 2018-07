I ballerini che arriveranno nella quattro giorni alassina dedicata alla danza saranno in numero consono per programmare al meglio le lezioni di danza, in modo che gli stagisti possano studiare la nobile arte in maniera meticolosa e professionale con docenti di fama nazionale e internazionale e che l’organizzazione ha chiamato per la seconda edizione di “Alassio in Danza”.

Gli stessi danzatori troveranno una parete da 20 metri di specchi mobili e un tappeto danza da 20 mt x 20 mt fissato sulla splendida pavimentazione in legno del PalaRavizza, messo a disposizione dalla nuova giunta comunale, a cui l’organizzazione porge i più sentiti ringraziamenti.

Ecco i prestigiosi nomi: Ludmill Cakalli per la Danza Classica, Eugenio Buratti per il Contemporaneo, Alex Atzewi per la new Dance Contemporary, Matteo Addino per la Show Dance e Alessandra Calore per la sbarra a terra e il passo a due.

Ci sarà spazio anche per l’hip hop con un evento creato appositamente per i B Boy e con docenti sempre al top del settore.