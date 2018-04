Seconda edizione di “Alassio Dog Friendly”

Dopo il grande successo dell’evento di esordio lo scorso novembre torna la manifestazione che celebra gli amici a quattro zampe, organizzata e promossa dagli assessorati a Commercio e Ambiente del Comune di Alassio in collaborazione con il Centro Specializzato I.A.A. Pet Therapy V.D.A. Loano, l’Associazione Italiana Dog Trekking Loano, Border Collie Rescue Italia, SICS – Vela, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Centro Cinofilo Ligure, Trainer, Mondo Cane – Centro Cinofilo, Graf e Giancarlo Nocera – Istruttore Cinofilo.

“La prima edizione ebbe un successo strepitoso e così, a grande richiesta, ‘Alassio Dog Friendly’ torna per la primavera – dichiarano gli assessori al Commercio Lucia Leone e all’Ambiente Angelo Vinai – Alassio desidera essere la città più dog friendly di tutta la Liguria e, perché no, una delle principali a livello nazionale per l’attenzione e la cura nei riguardi degli amici a quattro zampe e dei propri padroni. Un comune sempre più a misura di cittadini e animali che convivono pacificamente grazie a manifestazioni come questa, all’installazione di cestini per deiezioni canine su tutto il territorio comunale e a molte altre iniziative future, tra cui l’individuazione di un’area ad hoc”.

Sabato 28 aprile

ore 14:30 presentazione degli eventi in programma ed esposizione dei disegni dei bambini delle scuole elementari e materne

ore 15 esibizione cinofila salvamento in mare

ore 15:45 esibizione unità cinofila Carabinieri

ore 16 Dog Agilit, Mini Dog Agility, Disc Dog

a seguire

principi di educazione urbana (Nocera G.)

attività di intrattenimento per i bambini

esibizioni interattive con il coinvolgimento del pubblico (Agility, Mini Agility, Disc Dog, Dog Dancing)

raccolta iscrizioni per sfilata e passeggiata di domenica 29 aprile

Domenica 29 aprile

ore 10 passeggiata per le vie della città di Alassio con partenza da piazza Partigiani

ore 10:15 attività ludiche e ricreative in piazza Partigiani con Dog Agility, Dog Dancing e coinvolgimento del pubblico presente

ore 15 sfilata dei cani più “cool” (fantasy, tale e quale, tira baci)

ore 16:15 esibizione di Dog Dancing a cura del Centro Cinofilo Ligure

ore 17 interventi formativi e informativi:

regole di primo soccorso e alimentazione e profilassi delle principali patologie canine della Liguria, a cura del veterinario Valentino Bogliolo

negoziazione e stili di relazione con il proprio cane, a cura del dottor Nicola Chessa

modalità e tecniche per gestire il rapporto bambino – cane in sicurezza, a cura dell’istruttrice Ilaria Vitone

a seguire premiazione del disegno più bello realizzato dai bambini, della sfilata canina e della Baby Dance