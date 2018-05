Nel ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì Lanzarote e l’Arcipelago delle Canarie, la Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune di Varazze, la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato “Lanzarotto Malocello” Varazze, organizza la seconda edizione della “Veleggiata Malocello”.

Si tratta di una manifestazione velica costiera di 8 miglia nautiche (Varazze – Celle – Varazze), aperta alle imbarcazioni monoscafo a bulbo di L.F.T. a partire da 6,50 m e in possesso della documentazione e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa per la navigazione da diporto e regolata dalle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM – COLREG 1972).

Dalle ore 10 alle ore 18 presso la sede e la base nautica della LNI varazzini e visitatori potranno usufruire di una serie di iniziative e prove libere: corso nodi marinari, laboratorio riciclo “Costruisci la tua prima barca”, uscite libere su Derive, uscite libere su kayak, manifestazione di canoe polinesiane.

Premiazione sabato 2 giugno alle ore 12:30 presso il Ristorante Kursaal Margherita, in concomitanza con il pranzo conviviale offerto dalla LNI Varazze, agli equipaggi iscritti e partecipanti alla veleggiata.

Sabato 22 settembre, nel contesto della settima edizione del Lanzarottus Day, ai vincitori della “Veleggiata Malocello” sarà consegnato un attestato di partecipazione appositamente realizzato in collaborazione con la giunta comunale.